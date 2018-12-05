Кобылкин высказался за ужесточение порядка получения охотничьего оружия

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Нынешний порядок получения охотничьего оружия требует ужесточения, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в Государственной думе.

"Как может любой человек с охотминимумом получить оружие? Оружие менее опасно, чем автомобиль? Чтобы получить права и научиться ездить, человек должен пройти обучение и получить права. А тут человек может просто взять справку от врача, что он вменяемый, и по охотничьему минимуму получить разрешение на оружие. Я считаю, что это надо менять", — сказал Кобылкин.

По его словам, массовое убийство в Керчи произошло в том числе из-за существующего порядка получения охотничьего оружия.

"Когда-нибудь департамент в Минприроды должен превратиться в отдельное агентство по охоте. У нас огромное количество охотников, я сам охотник. Нам предстоит огромная реформа… У нас нет элементарной инвентаризации", — добавил Кобылкин.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.