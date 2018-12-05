Голикова призвала создавать альтернативу домам престарелых

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы создавать в социальных учреждениях для пожилых людей новую комфортную среду, а не реконструировать дома престарелых.

"Все-таки нам хотелось говорить о структуре, новом уровне этих социальных учреждений, а не о домах престарелых в нашем традиционном понятии. Поэтому воссоздание и реорганизация, реконструкция старых учреждений и создание на их базе таких же учреждений просто подделанных, мне кажется, что это путь в никуда", — сказала Голикова на заседании в Совете Федерации.

Она отметила, что для старшего поколения необходимо создавать более комфортную среду, которая давала бы им возможность ощущать себя там достаточно комфортно.

"Поэтому мне бы хотелось привлечь внимание всех сенаторов к тому, чтобы вы просто по новому на это посмотрели. Может быть, не нужно в маленьких республиках плодить большое количество организаций, реконструировать все, а сделать что-то новое, более продвинутое и лучшее. Просьба из этого исходить", — заявила вице-премьер.

Она уточнила, что в рамках нацпроекта "Демография" на софинансирование полномочий регионов на эти цели из федерального бюджета будет направлено 41,7 миллиарда рублей до 2024 года, 25 миллиардов рублей только за предстоящие 3 года.