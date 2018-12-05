На 237 улицах в Москве отменят бесплатную парковку по воскресеньям

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бесплатная парковка по воскресеньям будет отменена в Москве с 15 декабря на 237 улицах города в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.

Соответствующий приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы имеется в распоряжении РИА Новости.

"Утвердить перечень парковочных мест платных городских парковок, за размещение транспортных средств на которых взимается плата по воскресеньям. Настоящий приказ вступает в силу 15 декабря 2018 года", — говорится в документе.

В частности, изменения будут введены на Арбате, Арбатской площади, Новинском, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Большая Никитская, Моховая, Охотный ряд, Ильинка, Петровка, Остоженка, Варварка, Мясницкая, Маросейка, Покровка, Большая и Малая Ордынка, Цветном бульваре, Театральной, Кудринской, Трубной, Лубянской, Пушкинской, Триумфальной площадях.

Ранее сообщалось, что с 15 декабря в центре Москвы поднимется цена на парковку. Тарифы составят от 80 до 380 рублей в час, также с 15 до 5 минут сократится время оплаты парковки, нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников, а также будут введены точечно по конкретным улицам.