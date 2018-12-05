Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ожирение наиболее распространено в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях, вследствие этого в данных регионах самая высокая заболеваемость диабетом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Сегодня по данным статистики наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом", — заявила Голикова.