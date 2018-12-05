Аксенов объяснил, почему имя Айвазовского подходит крымскому аэропорту

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Форма и название "Крымская волна" нового терминала аэропорта международного аэропорта Симферополь напоминают о творчестве художника-мариниста Ивана Айвазовского, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Всероссийский проект "Великие имена России", в котором участвовал в том числе аэропорт Симферополя, призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов. Результаты общероссийского голосования были озвучены во вторник. Крымчане наибольшее число голосов отдали за художника Ивана Айвазовского. Итоги голосования будут переданы в правительство РФ, указ о дополнительных названиях подпишет президент.

Аксенов назвал итоги голосования знаменательным событием.

"Я уже говорил, почему голосовал за Айвазовского. Имя и творчество всемирно известного художника — один из главных символов нашего региона. Иван Константинович много путешествовал, но своей Родиной считал Феодосию… Он был большим патриотом России и Крыма, внес огромный вклад в популяризацию полуострова, в благоустройство родного города. Даже сама форма и название нового терминала аэропорта "Крымская волна" напоминают о творчестве нашего великого земляка. Теперь можно сказать, что это — "волна Айвазовского", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, Айвазовский оставил в Крыму не только бессмертное наследие — Феодосийскую картинную галерею, но и был причастен к ряду инфраструктурных проектов, которые способствовали развитию всего региона.

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