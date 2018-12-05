Во Владивостоке нашли учителей в школу, где учить предлагали родителям

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек — РИА Новости. Уроки русского языка и литературы в школе Владивостока у пятых-шестых классов, где из-за нехватки педагогов родителям предлагали самим учить детей, теперь ведут учителя, преподающие в других классах, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Ранее в администрации Приморья РИА Новости рассказали о жалобе жительницы Советского района врио губернатора региона Олегу Кожемяко, что в школе №48 уже полгода нет учителя русского языка и литературы у пятых-шестых классов. По словам женщины, директор школы предложила родителям самим вести уроки по очереди. Начальник управления образования Владивостока Марина Фролова пообещала разобраться в ситуации.

В мэрии Владивостока агентству пояснили, что нагрузку взяли на себя педагоги, преподающие в других классах.

"Уроки во всех классах ведутся, в том числе в том классе, о котором говорила мама одного из учеников", — сказал собеседник РИА Новости, уточнив, что занятия по русскому языку там теперь ведут учителя других классов.

Кожемяко ранее поручил директору департамента образования и науки Приморского края Надежде Кочуровой собрать в школе №48 родителей учеников и выяснить, какие вопросы необходимо решить.