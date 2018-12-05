Хабаровский аэропорт назовут именем морского адмирала Невельского

ХАБАРОВСК, 5 дек — РИА Новости. Почти половина жителей Хабаровского края, принявших участие в голосовании в рамках проекта "Великие имена России", проголосовали за присвоение воздушной гавани Хабаровска имени морского адмирала Геннадия Невельского, доказавшего, что Сахалин это остров, а Амур судоходен, сообщается на сайте краевого правительства в среду.

Голосование проводилось с 12 по 30 ноября. В Общественной палате РФ во вторник состоялось итоговое заседание экспертного совета конкурса "Великие имена России", на котором были представлены результаты.

"В Хабаровском крае в опросе приняли участие более 180 тысяч человек. Голоса разделились следующим образом: Николай Муравьёв-Амурский – 11% или 21372 человек, Ерофей Хабаров – 40% или 74130 человек и Геннадий Невельской – 47% или 85348 человек",- говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения о присвоении имен будет готовить для федерального правительства Общественная палата РФ.

Геннадий Иванович Невельской — исследователь Дальнего Востока, родился 5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1813 года в Костромской губернии в семье морского офицера. Закончил Морской кадетский корпус и Офицерский класс. Служил на нескольких кораблях, в 1847 году отправлен служить на Камчатку. Невельской решил воспользоваться этим случаем для реализации своей давней идеи по изучению устья реки Амур, которое долгое время считали непригодным для судоходства.

В июне 1849 год на корабле "Байкал" он достиг северной оконечности Сахалина, обогнув его с запада, направился в Амурский лиман и обнаружил устье Амура. Команда Невельского обследовала его на несколько километров вверх по реке.

Таким образом, экспедиция под командованием Невельского доказала, что Сахалин это остров, а Амур пригоден для судоходства. В августе 1850 года он основал военное поселение в устье Амура под названием Николаевский пост, впоследствии ставшее городом Николаевском-на-Амуре.

В феврале 1851 года решением правительства под началом Геннадия Невельского была организована Амурская экспедиция, которая детально исследовала бассейн нижнего Амура, произвела там топографическую съемку, составила первую карту всего Амура, провела большую исследовательскую работу на Сахалине.

Скончался Геннадий Невельской в Санкт-Петербурге в возрасте 62 лет. Был похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

О своей деятельности на Дальнем Востоке он рассказал в книге "Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России, 1849-1855", над которой работал до конца жизни. Она вышла из печати через два года после смерти автора.