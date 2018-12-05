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Голикова расскажет сенаторам о реализации социальных нацпроектов

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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фотоЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совфеда в среду расскажет сенаторам о ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной сфере, говорится на официальном сайте СФ.

Как сообщила РИА Новости руководитель секретариата вице-премьера Ольга Кривонос, Голикова в рамках "правительственного часа" расскажет, в том числе, о финансовом обеспечении участия субъектов РФ в нацпроектах.

"Члены Совета Федерации в первую очередь обратили внимание (в вопросах, которые поступили в секретариат Голиковой — ред.) на аспекты финансового обеспечения участия субъектов Российской Федерации. Более того, для них содержательно очень важно, как конкретно отразится на каждом человеке реализация нацпроектов, что увидит каждый житель, каждый гражданин нашей страны, взрослый или ребёнок. В свою очередь, Татьяна Алексеевна Голикова также планирует сделать на этом акцент", — заявила Кривонос.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе подготовки к "правительственному часу" во вторник также отметил, что сенаторов будет интересовать "региональный разрез, потому что в этом сегменте есть путаница".

Кривонос на встрече с членами комитета СФ по социальной политике отметила, что доклад Голиковой будет иметь четыре раздела — по количеству национальных проектов в этой сфере. По ее словам, все разделы доклада построены на описании ожидаемых результатов.

"Что мы получим в итоге, как это отразится на жизни людей. Были проведены министерствами совместно с нами соответствующие расчёты, которые активно обсуждаются, и предварительные итоги, которые мы хотим на выходе увидеть, будут озвучены", — сказала она.

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Девушка на сеансе озонотерапии в санатории Ай-Петри. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Парламентарии обсудят закон о продлении "заморозки" накопительной части пенсии до 2021 года. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Документ продлевает "заморозку" отчислений накопительной части пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Также сенаторы рассмотрят законы о совершенствовании механизма ротации госслужащих, уточнении порядка использования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Запланирован "Час субъекта РФ". Перед законодателями выступят глава республики Марий Эл Александр Евстифеев и председатель Госсобрания республики Юрий Минаков.

Пройдет "время эксперта" с участием председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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