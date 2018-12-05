Голикова расскажет сенаторам о реализации социальных нацпроектов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совфеда в среду расскажет сенаторам о ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной сфере, говорится на официальном сайте СФ.

Как сообщила РИА Новости руководитель секретариата вице-премьера Ольга Кривонос, Голикова в рамках "правительственного часа" расскажет, в том числе, о финансовом обеспечении участия субъектов РФ в нацпроектах.

"Члены Совета Федерации в первую очередь обратили внимание (в вопросах, которые поступили в секретариат Голиковой — ред.) на аспекты финансового обеспечения участия субъектов Российской Федерации. Более того, для них содержательно очень важно, как конкретно отразится на каждом человеке реализация нацпроектов, что увидит каждый житель, каждый гражданин нашей страны, взрослый или ребёнок. В свою очередь, Татьяна Алексеевна Голикова также планирует сделать на этом акцент", — заявила Кривонос.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ходе подготовки к "правительственному часу" во вторник также отметил, что сенаторов будет интересовать "региональный разрез, потому что в этом сегменте есть путаница".

Кривонос на встрече с членами комитета СФ по социальной политике отметила, что доклад Голиковой будет иметь четыре раздела — по количеству национальных проектов в этой сфере. По ее словам, все разделы доклада построены на описании ожидаемых результатов.

"Что мы получим в итоге, как это отразится на жизни людей. Были проведены министерствами совместно с нами соответствующие расчёты, которые активно обсуждаются, и предварительные итоги, которые мы хотим на выходе увидеть, будут озвучены", — сказала она.

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