Исследование выявило отношение россиян к своему начальству

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Россияне не завидуют своему начальству, а в основном относятся к нему с уважением, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, с которым ознакомилось РИА Новости. В нем приняли участие 2350 экономически активных россиян старше 18 лет во всех округах РФ.
"Чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали "уважение" в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более 6 лет — в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%. Примечательно, что чувство ненависти у респондентов к своему руководству практически не зависит от количества лет совместной работы", — отмечается в исследовании.
Согласно релизу, 68% оценили свои отношения с руководством как формальные против 21%, отметивших вариант "неформальные". Еще 11% выбрали вариант "другое", расшифровав его прилагательным "дружеские" и "доверительные".