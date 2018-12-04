Ведущий "России 1" выгнал из студии украинского политолога

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.

Выступая в эфире, эксперт говорил о якобы вмешательстве России в ситуацию на Украине. Приводя один из "доводов", Яли обратился к Попову и назвал его чужим именем.

"Специально для вас, Афанасий, повторяю…", — сказал Яли журналисту.

Попову обращение политолога не понравилось.

"Как вы меня назвали?", — несколько раз переспросил он.

Позже ведущий объяснил, почему поведение украинского эксперта являлось хамством. В одной из предыдущих передач Яли сделал несколько неоднозначных заявлений и сослался на "некоторые данные специалистов".

"По некоторым данным, вас зовут Игорь", — съязвил тогда Попов, иллюстрируя уровень дискуссии.

Таким образом, спустя некоторое время украинский эксперт "отомстил" Попову, назвав его чужим именем.

Тактика "подменчик"

В комментарии РИА Новости журналист рассказал о своем видении произошедшего.

"Это долгоиграющая история на самом деле. Не случайно он сегодня ушел, хотя все было вежливо, интеллигентно, как мы любим, у нас же институциональная передача. На самом деле мы с ним не то, чтобы повздорили, это какая-то выбранная им тактика "подменчик", которую он исповедует из эфира в эфир, и она порядком поднадоела. Когда она не касалась личностей, когда она не превращалась в хамство, то и бог бы с ним, главное — слышать его позицию как украинского эксперта", — сказал Попов РИА Новости.

Ведущий подчеркнул, что поведение Яли не оставило ему иного выбора, как попросить гостя покинуть студию.

Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством приглашенных экспертов. Так, в октябре ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин вынудил писателя Александра Никонова покинуть студию, так как тот нелестно высказался о матери журналиста, а месяцем ранее — украинского эксперта Павла Жовниренко, который всю передачу перебивал Норкина.