Ведущий "России 1" выгнал из студии украинского политолога

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Максима Яли.
"Специально для вас, Афанасий, повторяю…", — сказал Яли журналисту.
Попову обращение политолога не понравилось.
"Как вы меня назвали?", — несколько раз переспросил он.
"По некоторым данным, вас зовут Игорь", — съязвил тогда Попов, иллюстрируя уровень дискуссии.
Таким образом, спустя некоторое время украинский эксперт "отомстил" Попову, назвав его чужим именем.
Тактика "подменчик"
В комментарии РИА Новости журналист рассказал о своем видении произошедшего.
Ведущий подчеркнул, что поведение Яли не оставило ему иного выбора, как попросить гостя покинуть студию.
Российские журналисты регулярно сталкиваются в эфире с хамством приглашенных экспертов. Так, в октябре ведущий передачи "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин вынудил писателя Александра Никонова покинуть студию, так как тот нелестно высказался о матери журналиста, а месяцем ранее — украинского эксперта Павла Жовниренко, который всю передачу перебивал Норкина.