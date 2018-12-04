В Крыму поддержали присвоение аэропорту Симферополя имени Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Присвоение международному аэропорту Симферополя имени художника-мариниста Ивана Айвазовского станет удачной квинтэссенцией образа воздушной гавани и Крыма, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Аэропорт "Симферополь" участвовал во всероссийском проекте "Великие имена России", согласно которому именами выдающихся соотечественников планируется дополнить официальные наименования более 40 авиаузлов страны. Результаты общероссийского голосования были озвучены во вторник. Крымчане наибольшее число голосов отдали за художника Ивана Айвазовского. Итоги голосования будут переданы в правительство РФ, указ о дополнительных названиях подпишет президент.

"Процедура проведения конкурса была очень демократичная. Я знаю ее изнутри. Аэропорт, который представляет собой аллегорию волны, будет правильно связать с именем Айвазовского. Айвазовский — это такая квинтэссенция образа этого аэропорта и крымского образа", — сказал РИА Новости Иоффе.

Русский живописец, мастер морского пейзажа Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии (Крым).

Его полотна имели большой успех, некоторые были куплены императором Николаем I. Художник создал около 6 тысяч картин, рисунков и акварелей. Маринист построил в родной Феодосии дом, где жил с 1845 года, а для горожан Айвазовский построил гимназию и библиотеку, археологический музей и картинную галерею. По его настоянию в городе был проведен водопровод, а также сооружен торговый порт и проведена железная дорога. В 1881 году Айвазовский избран первым почетным гражданином города Феодосии.

Айвазовский скончался в ночь на 2 мая (19 апреля по старому стилю) 1900 года в Феодосии и был похоронен на территории армянской церкви Святого Сергия (Сурб-Саркис). Его картины хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях. Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского, которая включает 416 работ, из них 141 — живопись, остальные — графика. В 1930 году в Феодосии у дома художника ему был воздвигнут памятник.