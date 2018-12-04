ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Крыму поддержали присвоение аэропорту Симферополя имени Айвазовского

01728
© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкАэропорт Симферополя. Архивное фотоАэропорт Симферополя. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Присвоение международному аэропорту Симферополя имени художника-мариниста Ивана Айвазовского станет удачной квинтэссенцией образа воздушной гавани и Крыма, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Спасская и Сенатская башни Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Кремле прокомментировали дискуссии вокруг проекта "Великие имена России"
Аэропорт "Симферополь" участвовал во всероссийском проекте "Великие имена России", согласно которому именами выдающихся соотечественников планируется дополнить официальные наименования более 40 авиаузлов страны. Результаты общероссийского голосования были озвучены во вторник. Крымчане наибольшее число голосов отдали за художника Ивана Айвазовского. Итоги голосования будут переданы в правительство РФ, указ о дополнительных названиях подпишет президент.

"Процедура проведения конкурса была очень демократичная. Я знаю ее изнутри. Аэропорт, который представляет собой аллегорию волны, будет правильно связать с именем Айвазовского. Айвазовский — это такая квинтэссенция образа этого аэропорта и крымского образа", — сказал РИА Новости Иоффе.

Русский живописец, мастер морского пейзажа Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии (Крым).

Терминал международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Исправление имен без скандала
Его полотна имели большой успех, некоторые были куплены императором Николаем I. Художник создал около 6 тысяч картин, рисунков и акварелей. Маринист построил в родной Феодосии дом, где жил с 1845 года, а для горожан Айвазовский построил гимназию и библиотеку, археологический музей и картинную галерею. По его настоянию в городе был проведен водопровод, а также сооружен торговый порт и проведена железная дорога. В 1881 году Айвазовский избран первым почетным гражданином города Феодосии.

Айвазовский скончался в ночь на 2 мая (19 апреля по старому стилю) 1900 года в Феодосии и был похоронен на территории армянской церкви Святого Сергия (Сурб-Саркис). Его картины хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях. Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского, которая включает 416 работ, из них 141 — живопись, остальные — графика. В 1930 году в Феодосии у дома художника ему был воздвигнут памятник.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена