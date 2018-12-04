В Крыму поддержали присвоение аэропорту Симферополя имени Айвазовского

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Присвоение международному аэропорту Симферополя имени художника-мариниста Ивана Айвазовского станет удачной квинтэссенцией образа воздушной гавани и Крыма, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
"Процедура проведения конкурса была очень демократичная. Я знаю ее изнутри. Аэропорт, который представляет собой аллегорию волны, будет правильно связать с именем Айвазовского. Айвазовский — это такая квинтэссенция образа этого аэропорта и крымского образа", — сказал РИА Новости Иоффе.
Русский живописец, мастер морского пейзажа Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля (17 июля по старому стилю) 1817 года в Феодосии (Крым).
Айвазовский скончался в ночь на 2 мая (19 апреля по старому стилю) 1900 года в Феодосии и был похоронен на территории армянской церкви Святого Сергия (Сурб-Саркис). Его картины хранятся во многих странах мира, музеях и частных коллекциях. Крупнейшей является коллекция Феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского, которая включает 416 работ, из них 141 — живопись, остальные — графика. В 1930 году в Феодосии у дома художника ему был воздвигнут памятник.