Путин удостоил госпремий глав Русфонда и Всероссийского общества инвалидов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил президента Русфонда Льва Амбиндера госпремии в области благотворительной деятельности и главу Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева госпремии в области правозащитной деятельности, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же документом Путин присудил Госпремию РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности и присвоил почетное звание лауреата Госпремии Льву Амбиндеру, президенту благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".
Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены в России в 2016 году. Первыми лауреатами стали российская правозащитница и филантроп Елизавета Глинка, получившая премию за несколько недель до гибели, и гендиректор некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко, — ему была присуждена госпремия в области благотворительности.