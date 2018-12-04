Путин удостоил госпремий глав Русфонда и Всероссийского общества инвалидов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин удостоил президента Русфонда Льва Амбиндера госпремии в области благотворительной деятельности и главу Всероссийского общества инвалидов Михаила Терентьева госпремии в области правозащитной деятельности, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю присудить Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2018 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Терентьеву Михаилу Борисовичу, председателю Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", — говорится в указе.

Этим же документом Путин присудил Госпремию РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности и присвоил почетное звание лауреата Госпремии Льву Амбиндеру, президенту благотворительного фонда помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".

Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены в России в 2016 году. Первыми лауреатами стали российская правозащитница и филантроп Елизавета Глинка, получившая премию за несколько недель до гибели, и гендиректор некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко, — ему была присуждена госпремия в области благотворительности.

В 2017 году госпремией за достижения в области правозащиты была награждена глава одной из старейших в России правозащитных организаций — Людмила Алексеева, возглавляющая Московскую Хельсинкскую группу (МХГ). Награда за благотворительную деятельность в 2017 году была присуждена Владимиру Вавилову – основателю благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям, больным лейкемией.