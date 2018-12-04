МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пилоты могут запутаться при объявлении пассажирам аэропорта прибытия после того, как воздушным гаваням РФ будут присвоены дополнительные наименования, считает эксперт Межведомственного авиационного экспертного совета, бывший пилот Ан-26 и Ми-8 Виктор Галенко.
"Достаточно того, что имена тех самых достойных людей, о которых идёт речь, увековечены многократно и без аэропортов. Главное – не сломать язык при объявлении пассажирам аэропорта прибытия после производства посадки", — сказал Галенко РИА Новости.
Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала "Россия 1". Так, московский аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова. Второй тур голосования конкурса "Великие имена России" пройдет в нескольких городах, в том числе и в Петербурге, сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.