Песков анонсировал встречу Путина с новым составом СПЧ

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Архивное фото7

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Архивное фото7

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет 11 декабря встречу с новым составом СПЧ, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее член СПЧ Игорь Борисов рассказал РИА Новости, что они планируют на следующей неделе встретиться с президентом.

"Да (встреча планируется)", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента подобное мероприятие 11 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, соответствующий документ опубликован на сайте Совета. Согласно документу, председателем Совета остается Михаил Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.