Россияне выбрали великие имена для аэропортов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, таковы итоги голосования конкурса "Великие имена России".

Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала "Россия 1"

Так, московский аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова.

Аэропорт Астрахани может получить имя Бориса Кустодиева, Белгорода — изобретателя Владимира Шухова, Волгограда — летчика Алексея Маресьева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Пскова — княгини Ольги, Самары — Сергея Королева, Симферополя — Ивана Айвазовского, Ставрополя — Александра Суворова, Тюмени — Дмитрия Менделеева, Южно-Сахалинска — Антона Чехова.

По предварительным итогам голосования аэропорту Воронежа может быть присвоено имя Петра I, воздушной гавани Горно-Алтайска — художника Николая Рериха, Калининграда — Елизаветы I, Калуги — Константина Циолковского, Краснодара – Екатерины II.

Аэропорт Благовещенска может быть назван в честь Николая Муравьева-Амурского, Владивостока — Владимира Арсеньева, Екатеринбурга — Акинфия Демидова, Казани — Габдуллы Тукая, Нижнекамска (Набережных Челнов) — Николая Лемаева, Новосибирска — Александра Покрышкина, Нового Уренгоя — Ивана Губкина, Норильска — Николая Урванцева.

Воздушная гавань Омска может получить имя Дмитрия Карбышева, Петропавловска-Камчатского — Витуса Беринга, Сочи — Виталия Севастьянова, Сургута — Фармана Салманова, Сыктывкара — Петра Истомина, Томска — Николая Камова, Уфы — Мустая Карима, Хабаровска — Геннадия Невельского, Чебоксар — Андрияна Николаева, Челябинска — Игоря Курчатова, Якутска — Платона Ойунского.