Путин встретится с новым составом СПЧ 11 декабря

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Новый состав Совета по правам человека встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 11 декабря, сообщил РИА Новости член совета Игорь Борисов.

"Встреча с президентом состоится 11 декабря, по крайней мере так было запланировано", — сказал Борисов РИА Новости.

По словам Борисова, на встрече планируется поднять вопрос об амнистии к 25-летию Конституции РФ, также, возможно, прозвучат вопросы, связанные с экологической тематикой, и миграционные вопросы.

"То есть в основном это все та же наша правозащитная повестка, те вопросы, с которыми мы постоянно сталкивались, которыми мы занимались, давали соответствующие рекомендации", — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, соответствующий документ опубликован на сайте Совета. Согласно документу, председателем Совета остается Михаил Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.