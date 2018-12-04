МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ и содержащиеся в московском СИЗО "Лефортово", удовлетворены условиями своего содержания и не нуждаются в медицинских услугах, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева во вторник по итогам посещения изолятора.

"Я посетила абсолютно всех моряков, содержащихся в Лефортово, со всеми переговорила, у них нормальное состояние духа, они в целом удовлетворены условиями содержания. Никто из них не обращался к медикам, все чувствуют себя нормально, в медицинских услугах они не нуждаются", — сказала Потяева.

Омбудсмен также отметила, что многие из задержанных моряков имели возможность связаться с родственниками только в Керчи, и на сегодняшний день разрешений на телефонные разговоры от следователей они не получали.

"Вчера сюда приезжали благотворительные организации и некоторые родственники, которые передали продукты, причем некурящие получили сигареты, но передать их курящим товарищам они не могут. Я также попросила сотрудников разобраться в этой ситуации, и хотя есть определенные запреты, что-то можно предпринять", — сказала Потяева.

Она добавила, что все моряки обеспечены теплой обувью и одеждой в полном объеме, также удовлетворены питанием.

"У некоторых есть свое термобелье, которое у них забрали, и они его попросили вернуть. В этом проблемы нет, руководство изолятора сказало, что нужно написать заявление и они белье получат", — сказала она.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.