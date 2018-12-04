В ряде регионов пройдет второй тур конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй тур конкурса "Великие имена России", который предполагает присвоение аэропортам в РФ имен великих людей, пройдет в ряде регионов, сообщил журналистам во вторник секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев по итогам заседания экспертного совета конкурса.
Он пояснил, что наименования будут присваиваться воздушным гаваням по результатам общественного обсуждения: согласно соответствующему указу президента, ОП РФ внесет итоговый список имен, составленный на основе всероссийского голосования, в правительство.
Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.