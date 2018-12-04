В ряде регионов пройдет второй тур конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй тур конкурса "Великие имена России", который предполагает присвоение аэропортам в РФ имен великих людей, пройдет в ряде регионов, сообщил журналистам во вторник секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев по итогам заседания экспертного совета конкурса.

"Голосование было очень успешным и выше наших ожиданий: 5,5 миллиона человек проголосовали на сайте, в социальных сетях, в оффлайн-голосовании. Это очень много, я считаю. Но выдохнуть нельзя, потому что, во-первых, будет второй тур — в нескольких городах одно и то же имя победило, например, Петр I, например, Лермонтов. Во-вторых, есть спорные моменты, и нам придется в них разбираться… По некоторым городам, по некоторым аэропортам возникла очень серьезная дискуссия", — сказал Фадеев.

Он пояснил, что наименования будут присваиваться воздушным гаваням по результатам общественного обсуждения: согласно соответствующему указу президента, ОП РФ внесет итоговый список имен, составленный на основе всероссийского голосования, в правительство.

"Наша задача — никого не обидеть и не испортить общественную атмосферу. Наша задача — ее улучшить, поэтому мы будем очень тщательно относиться к этим спорным моментам", — добавил секретарь ОП РФ.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.