Челябинский суд удовлетворил иск ополченца из Донбасса об убежище в России

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд во вторник удовлетворил иск о предоставлении временного убежища на территории России гражданина Украины Филиппа Венедиктова, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

По данным Правобережного райсуда Магнитогорска, Венедиктов в 2017 году просил предоставить ему убежище в РФ, в анкете он указал, что покинул Украину в 2016 году из-за несогласия с политикой действующей власти, и полагает, что его могут привлечь к уголовной ответственности за службу в рядах вооруженных сил ДНР. В предоставлении убежища управлением миграционной службы и судом ему было отказано. Челябинский облсуд 4 декабря рассмотрел повторно иск Венедиктова.

"Областной суд удовлетворил исковые требования Венедиктова", — сказали в пресс-службе.

Венедиктов рассказал журналистам, что теперь намерен подать документы в ГУМВД. "Суд полностью удовлетворил мой иск, отменил решение ГУМВД России по региону об отказе в выдаче мне временного убежища и обязал ГУМВД принять заявление на выдачу мне временного убежища. Теперь я буду делать документы и надеюсь в скором времени стать гражданином (России)", — сказал он.

Венедиктов рассчитывает, что теперь ГУМВД, приняв заявление, сделает временную регистрацию в течение 3 месяцев; гражданство он рассчитывает получить в течение года. Он добавил, что не видит себя без России, и в той части Украины, где он жил, все говорят по-русски, ассоциируют себя с русскими.

Венедиктов планирует жить в Магнитогорске, работать электромехаником, а также в ДОСААФ заниматься военно-патриотическим воспитанием детей. "Планы большие – нужно пополнять семью, зарабатывать деньги", — уточнил он.