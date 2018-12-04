МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МЧС России предлагает обязать все кинотеатры информировать зрителей перед началом сеансов о правилах пожарной безопасности, действиях при пожаре и расположении путей эвакуации из зданий. Соответствующий проект постановления правительства РФ во вторник опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Данные изменения предлагается внести в правила противопожарного режима в Российской Федерации.

"Раздел VI "Культурно-просветительные и зрелищные учреждения" дополнить пунктом следующего содержания: руководитель организации перед началом сеансов в кинозалах обеспечивает информирование зрителей о правилах пожарной безопасности, включая порядок их действий в случае возникновения пожара, расположения эвакуационных путей и выходов из здания, а также использования и места расположения первичных средств пожаротушения", — говорится в документе.

Отмечается также, что в рабочее время выгрузка и загрузка товаров и тары на объектах с массовым пребыванием людей должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек. В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.