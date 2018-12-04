Омбудсмен сможет давать заключение по делам об экстремистских публикациях

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Поправки в законодательные акты позволят уполномоченному по правам человека в РФ давать заключения по административным делам о признании информационных материалов экстремистскими, говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

"Российская газета" во вторник опубликовала федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на совершенствование судебной системы. Он предусматривает, что к участию в рассмотрении административного дела привлекается уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченный по правам человека в субъекте РФ для дачи заключения по делу, в частности, если не установлено лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими.

"Принятая поправка предполагает, что при рассмотрении иска прокуратуры о признании материалов экстремистскими, суд привлекает к процессу лиц, чьи права и законные интересы может затронуть судебное решение", — отмечают в аппарате омбудсмена Татьяны Москальковой.

Кроме того, говорится в сообщении, в случае установления человека, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления, суд привлекает его к участию в деле в качестве ответчика и возлагает на него судебные расходы.

"Этим лицом может быть автор, администратор домена, издатель, оператор связи, публикатор, хостер и другие физические и юридические лица", — добавляют в аппарате Москальковой. "Если же такое лицо не установлено, к рассмотрению дела "для дачи заключения" привлекается уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а также региональный уполномоченный", — поясняется в сообщении.