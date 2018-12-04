Татарстан получит на здравоохранение более четырех миллиардов рублей

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Татарстан получит на развитие системы здравоохранения в рамках национального проекта более 4 миллиардов рублей, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

"Татарстан в рамках национального проекта "Здравоохранение" защитил свой региональный проект по развитию здравоохранения. Около 2 миллиардов рублей Татарстан получит на переоснащение сердечно-сосудистых центров — это ангиографы, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, 1,5 миллиарда рублей получит на онкослужбу", — сказала Яковлева журналистам.

Кроме того, по ее словам, в течение трёх лет ежегодно Татарстану будет выделяться 183 миллиона рублей на переоснащение детских поликлиник.

Замминистра уточнила, что на весь нацпроект до 2024 года запланировано выделение 1,366 триллиона рублей. Причём, 965 миллиардов рублей пойдёт на развитие онкологической службы.

Яковлева подчеркнула, что деньги регионам выделяются не просто на покупку оборудования, а на систему оказания медицинской помощи в целом. Сюда входят и переоснащение клиник, и подготовка квалифицированных специалистов, и информатизация системы здравоохранения, и многое другое, будут чётко расписаны целевые показатели реализации проекта.

"То есть, это должна быть система оказания медицинской помощи, начиная от профилактики и заканчивая реабилитацией. Вот такая система в результате должна выстроиться. Я считаю, что Татарстан может быть тем пилотный регионом, в котором можно выстроить — тем более, очень много денег на здравоохранение идёт из местного бюджета — идеальную модель оказания медицинской помощи и транслировать ее по всей России", — сказала замминистра.

Другие новости региона читайте здесь >>