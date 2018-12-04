МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона, предлагающий усилить контроль над расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством в октябре этого года. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, действующее законодательство позволяет направлять маткапитал на погашение обязательств по договорам займа на приобретение жилого помещения, обеспеченным ипотекой и заключенным в том числе с "иными" некредитными организациями, которые не относятся к организациям, подконтрольным Банку России и другим государственным органам.

"В целях дальнейшего ограничения выхода на рынок организаций, деятельность которых не контролируется Банком России и другими государственными органами и может быть направлена на совершение противоправных действий в отношении средств материнского (семейного) капитала, представляется целесообразным исключить "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского (семейного) капитала", — говорится в пояснительной записке к документу.

Одновременно законопроектом предлагается включить в число указанных организаций единый институт развития в жилищной сфере (АО "Дом.рф"), а также сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, выделив их из числа "иных" организаций.

Сообщается также, что для усиления контроля над состоянием жилья, приобретаемого с использованием маткапитала, предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала "наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения (объекта индивидуального жилищного строительства), приобретение которого в соответствии с указанным заявлением планируется с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала".

"Предлагаемые изменения позволят исключить возможность злоупотребления со стороны владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал при использовании средств материнского (семейного) капитала на приобретение помещений, непригодных для проживания", — отмечают в правительстве.