В Башкирии спасли лосенка, угодившего в реку

УФА, 4 дек – РИА Новости. Ветеринары спасли лосенка, который, убегая от трех волков в Башкирии, упал в водоем и не мог самостоятельно выбраться, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минприроды региона Лилия Нуретдинова.

ГТРК "Башкортостан" опубликовала видеозапись очевидцев инцидента, в котором лосенок застрял в ледяной корке водоема. Рыбак, приславший запись телеканалу, говорит, что сохатый попал в ловушку, убегая от хищников.

По данным минприроды, случай произошел в Гафурийском районе республики.

"Опытные охотники говорят, что лоси прячутся от хищников в водоеме. В этом случае тоже так произошло — лосенка преследовали трое волков, и он пытался скрыться от них в реке. Очевидцы вызвали инспектора минприроды и ветеринара. Он зашил рваные раны лосенка, которого покусали хищники. Сейчас животное чувствует себя хорошо, определили его в центр спасения диких животных "Куляшка" в Кушнаренковском районе, думаю, весной его отпустят в лес", — рассказала агентству Нуретдинова.

По ее словам, спасенному лосенку нет и года, он родился в этом году.