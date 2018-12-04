Социологи рассказали, сколько россиян ведут здоровый образ жизни

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Здоровый образ жизни ведут 37% россиян, при этом вредные привычки имеют 23%, привел результаты опроса руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин.

Исследование проводилось с 21 по 24 ноября 2018 года по всем федеральным округам, во всех типах населенных пунктов, было опрошено 1,2 тысячи респондентов, погрешность находится в пределах 3%, пояснил Родин.

"Мы позволили себе сделать некоторую кластеризацию групп, попросить чисто математическим образом машину объединить (показатели) в некие кластеры, относительно которых мы могли бы делать общие выводы… Машина нам сказала, что она условно к тем, кто ведет здоровый образ жизни, отнесла порядка 37%", — сказал Родин на презентации опроса ВЦИОМ об отношении к ЗОЖ в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

К средней группе респондентов, которые не придерживаются здорового образа жизни, однако и не злоупотребляют вредными привычками, относятся 39%, а вредные привычки имеют 23%, следует из презентации, представленной на пресс-конференции.

"Мы попытались выделить некоторые маркеры здорового образа жизни… самой популярной позицией оказалась ходьба не менее 30 минут в день, здесь нам 74% россиян заявили, что да, они проделывают этот маршрут", — уточнил Родин.

Около 57% пьют необходимое количество воды ежедневно, 47% регулярно соблюдают режим сна, 39% занимаются физкультурой и спортом не реже раза в неделю, 37% придерживаются правильного питания, говорится в презентации.