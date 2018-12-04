В ОП удивлены желанием Мурманска выйти из конкурса "Великие имена России"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если жители Мурманской области действительно хотели исключить аэропорт города-героя Мурманска из участников проекта "Великие имена России", им следовало заявить об этом раньше, оргкомитет прислушался бы к их мнению, заявил РИА Новости глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций стал Александр Малькевич.

Ранее члены общественной палаты Мурманской области обратились в Общественную палату РФ с просьбой исключить аэропорт города-героя Мурманска из участников проекта "Великие имена России" в связи с тем, что большинство жителей региона высказались против переименования воздушной гавани. По результатам голосования на сайте "Великие имена России" мурманский аэропорт должен получить имя императора Николая II — человека, принявшего решение об основании Мурманска. Его "конкурентами" были летчик Борис Сафонов и полярник Иван Папанин.

"Скажу не как член экспертного совета, а как член Общественной палаты, который по-человечески сопереживал этому конкурсу. Зачем руководитель палаты Мурманской области именно сейчас выступает с этим заявлением? Если определенные опасения были у Мурманска, надо было поднимать этот вопрос раньше. Хочу напомнить, что перед финальным туром конкурса два аэропорта снялись с голосования: это были Иркутск и Пермь. И там и там власть, бизнес и представители гражданского общества убедили оргкомитет в своей позиции. А сейчас получается как в поговорке — после драки кулаками не машут", — сказал Малькевич.

"Это мое личное мнение", — добавил он.

По словам собеседника агентства, "сегодня в два часа состоится заседание экспертного совета этого проекта".

"Он рассмотрит все вопросы, связанные с конкурсом", — пояснил Малькевич.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.