Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце декабря

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней — с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. Об этом РИА Новости рассказали в Роструде.

"С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались", — уточнили в ведомстве.

Каникулы продлятся десять дней — с воскресенья, 30 декабря 2018 года, до вторника, 8 января 2019 года включительно.

В Роструде также рассказали, что в 2019 году в соответствии с постановлением правительства "О переносе выходных дней в 2019 году" перенесены выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая.