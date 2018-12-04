МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме 6 декабря проведет круглый стол с участием депутатов, рэперов и представителей профильных ведомств в связи с отменой концертов некоторых рэп-исполнителей в регионах РФ, сообщила РИА Новости председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.
"Если посмотреть социальные сети и вообще интернет, молодые люди крайне возмущены происходящим, и многие не разбираются в сути событий, они начинают мыслить клише, говоря о том, что это ограничение свободы слова или цензура. Мы хотим разобраться, чтобы дать молодежи понять, что если кого-то задерживают, наверняка в этом есть возможное правонарушение или преступление", — пояснила Воропаева.
Она добавила, что также планируется обсудить правомерность отмены концертов по инициативе родительских объединений.
По ее словам, на данный момент участие в мероприятии подтвердили рэперы Птаха, ST и Рома Жиган, со стороны парламентариев — единороссы Анатолий Выборный, Артем Туров, Наталья Кувшинова. Кроме того, на мероприятии приглашены представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка.
"Мы открыты, мы можем направить им приглашение (на мероприятие), но сейчас у нас есть люди, которые обратились конкретно к нам, настроены на диалог. Я не знаю, насколько Oxxxymiron или Баста настроены на диалог, мы садимся за стол с теми, кто к нам пришел. Мы открыты для всех… Если кто-то желает прийти — ради бога, мы предоставим слово, чтобы конструктивно решать вопросы", — отметила Воропаева.