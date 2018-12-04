МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме 6 декабря проведет круглый стол с участием депутатов, рэперов и представителей профильных ведомств в связи с отменой концертов некоторых рэп-исполнителей в регионах РФ, сообщила РИА Новости председатель Молодежного парламента при ГД Мария Воропаева.

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.

"Если посмотреть социальные сети и вообще интернет, молодые люди крайне возмущены происходящим, и многие не разбираются в сути событий, они начинают мыслить клише, говоря о том, что это ограничение свободы слова или цензура. Мы хотим разобраться, чтобы дать молодежи понять, что если кого-то задерживают, наверняка в этом есть возможное правонарушение или преступление", — пояснила Воропаева.

Она добавила, что также планируется обсудить правомерность отмены концертов по инициативе родительских объединений.

"С другой стороны, насколько правомерно отменять концерт, например, по заявлениям родительской общественности, когда все концерты рэперов, как правило, (имеют маркировку) "18+", и дети там вообще не должны находиться. Это ведь очень опасная игра, когда мы думаем, что запретим концерт, и наши дети перестанут слушать эту музыку", — добавила Воропаева.

По ее словам, на данный момент участие в мероприятии подтвердили рэперы Птаха, ST и Рома Жиган, со стороны парламентариев — единороссы Анатолий Выборный, Артем Туров, Наталья Кувшинова. Кроме того, на мероприятии приглашены представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Отвечая на вопрос о том, готов ли Молодежный парламент при Госдуме к диалогу с другими рэп-исполнителями, например, Oxxxymiron и Бастой, Воропаева заявила, что структура открыта к взаимодействию со всеми.

"Мы открыты, мы можем направить им приглашение (на мероприятие), но сейчас у нас есть люди, которые обратились конкретно к нам, настроены на диалог. Я не знаю, насколько Oxxxymiron или Баста настроены на диалог, мы садимся за стол с теми, кто к нам пришел. Мы открыты для всех… Если кто-то желает прийти — ради бога, мы предоставим слово, чтобы конструктивно решать вопросы", — отметила Воропаева.