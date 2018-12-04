Каспржак ушел с поста директора "Артека"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Директор международного детского центра "Артек" в Крыму Алексей Каспржак заявил, что уходит со своего поста.

"Пресс-конференцию я собрал по другому поводу, потому что 4,5 года назад началась моя работа в "Артеке". Вчера она закончилась. Я сегодня перед вами не являюсь директором "Артека", это осознанное решение. Мое, которое было принято давно, но надо было найти подходящее время", — сказал Каспржак журналистам.

Он отметил, что пока не готов сообщить о своих дальнейших планах.

Согласно данным на сайте "Артека", Каспржак родился 24 августа 1979 года. В 2005-2007 годах он занимал должность первого замначальника департамента образования Тверской области. С 2007-го по 2009 год он возглавлял департамент. В 2009 году занял пост начальника департамента финансов Тверской области. С мая 2010 года — заместитель губернатора региона. С августа 2011 года – проректор Московской высшей школы экономики. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. Каспржак женат, есть пятеро детей.