Госдума приняла закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность.
Проектом предлагается восполнить пробел в законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к самоубийству, включив в этот перечень информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей.
Предполагается, что хостинг-провайдер будет обязан незамедлительно ограничить доступ к такому интернет-ресурсу в случае бездействия владельца сайта.
Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.