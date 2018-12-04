Госдума приняла закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты в мае этого года вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Проектом предлагается восполнить пробел в законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к самоубийству, включив в этот перечень информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей.

Кроме того, предполагается, что блокировке будет подлежать не только информация, которая направлена на вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья, но и контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья других лиц.

Предполагается, что хостинг-провайдер будет обязан незамедлительно ограничить доступ к такому интернет-ресурсу в случае бездействия владельца сайта.

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые устроили стрельбу в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 20 апреля 1999 года. Жертвами нападения тогда стали 13 человек.