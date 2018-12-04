Пермские охотники получили награду педикюрным набором за спасение детей

УФА, 4 дек — РИА Новости. Социальные работники Пермского края наградили охотников, спасших потерявшихся в лесу детей, дорожными наборами, в котором были блокноты, шоколад и педикюрные щипцы, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Двадцать шестого ноября двое охотников нашли в лесу недалеко от деревни Бабичево двух мальчиков десяти и 13 лет, которые заблудились почти сутки назад.

По словам собеседника агентства, охотникам выделили материальную помощь по десять тысяч рублей. "Также на семейном форуме им вручили так называемые дорожные наборы. Кто их наполнял, выясняем, но сообщается, что внутри набора были педикюрные щипцы, блокноты, ручки и шоколадный набор", — сказал он.

Как пишет KP.RU, кроме педикюрного набора, в подарочном пакете были "блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта".