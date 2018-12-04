Объединение пассажиров выступило против платной регистрации в аэропорту

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров выступает против инициативы авиакомпании "Победа" об отмене обязательного включения в авиабилет платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, сообщил РИА Новости председатель объединения Илья Зотов.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков сообщил в опубликованном в понедельник интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

"Победа" с осени уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. Авиакомпания сообщила, что вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на топливо.

"Общероссийское объединение пассажиров категорически против, чтобы с пассажиров брали дополнительную плату за регистрацию в аэропорту, так как не все категории пассажиров обладают необходимыми знаниями для осуществления онлайн-регистрации или техническими средствами для регистрации", — прокомментировал Зотов.

По мнению организации, существуют категории пассажиров, которых необходимо защитить от взимания дополнительных сборов и законодательно закрепить невозможность их уплаты.