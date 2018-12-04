Дед Мороз рассказал, о чем чаще всего просят на Новый год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В 2018 году Дед Мороз чаще всего получал письма с просьбами подарить гаджеты, игрушки и спортивный инвентарь. Авторы посланий также просили о благополучии, квартире и увеличении заработной платы. Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию Деда Мороза.

Примерно треть писем поступает от взрослых людей.

"Женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Просьбы мужчин — увеличение заработной платы, карьерного роста и новый автомобиль", — рассказали в канцелярии Деда Мороза.

В преддверии Нового года многие также мечтают о благополучии родных и мире на Земле.

Среди подарков, которые хотят получить дети, — современные гаджеты, 3D-ручки, куклы, косметика и новые платья. Многие мечтают о конструкторах, роботах-трансформерах, гироскутерах, самолетах, машинках на пульте управления и железных дорогах. Детям интересен и спортивный инвентарь, в том числе велосипеды, коньки, ролики, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.

Наибольшее число посланий приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана.

Письма Деду Морозу пишут не только россияне, но и жители других стран мира.