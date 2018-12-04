ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве смягчили правила оплаты парковки

(обновлено: 08:54 04.12.2018)
08784
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОткрытие платных парковок в центре Москвы. Архивное фотоОткрытие платных парковок в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Автомобилисты смогут самостоятельно исправить ошибки, случайно допущенные при оплате парковки, избегая штрафов, сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КС подтвердил право регионов штрафовать граждан за парковку на газонах

Ранее председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский высказал предложения по возможности смягчения правил в плане случайных нарушений правил парковки. Он пояснил, что иногда водители получают штрафы по невнимательности или по незнанию, оплачивая парковку позже 15 минут, останавливаясь на местах разгрузки или неправильно вводя номер автомобиля и парковочной зоны.

"В Москве изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении "Парковки Москвы". Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты", — говорится в сообщении.

Сообщается, что прежде, если время парковочной сессии закончилось, а водитель забыл ее продлить и машина стояла на парковке дольше положенного времени, выписывали штраф за неоплаченную стоянку. Теперь автомобилисты смогут доплатить за парковку до конца текущего дня, до 23.59.

Автомобиль дорожной службы ЦОДД в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
"Детские" автомобили ЦОДД будут напоминать водителям о юных пешеходах

Согласно сообщению, были случаи, когда некоторые водители указывали неправильный номер парковки и платили неверную сумму, а также могли по ошибке оплатить стоянку другой машины, если зарегистрировали в сервисе "Парковки Москвы" несколько автомобилей. После ввода новых правил автомобилисты смогут все исправить до конца текущего дня. Кроме того, теперь не придется повторно платить за стоянку.

Отмечается, что после изменений в правилах оплаты парковки горожане станут реже получать штрафы при некорректном заполнении данных. Все эти функции будут доступны для автомобилистов в официальном приложении парковок в первом квартале 2019 года.

Мэрия Москвы напоминает, если штраф за парковку выписан неверно, его можно оспорить на mos.ru, заполнив онлайн-форму для обращения в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, на портале "Автокод" или в одном из сервисных центров "Московский транспорт".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена