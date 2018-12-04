В России могут измениться вкус и качество пива, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России могут измениться требования к качеству пива, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который рассмотрит совет Евразийской экономической комиссии.

Так, новый регламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50 процентов вместо ныне допустимых 20 процентов.

Представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве. По их словам, эта мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов является избыточным ограничением, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".

Отмечается, что сам проект документа уже одобрила коллегия комиссии, и его могут принять без изменений. В таком случае, подчеркивает издание, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве.