"Даст фору кому угодно": Песков рассказал о спорах с Путиным

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что спорить с президентом РФ Владимиром Путиным очень тяжело: он "утаптывает собеседника", поскольку оперирует большим объемом информации и приводит веские аргументы.

"В плане экспертной подготовки он может дать фору кому угодно. С ним спорить всегда безумно тяжело. Говоря простым языком, он утаптывает собеседника, если начинаешь с ним спорить, моментально. Но делает это абсолютно аргументированно", — сказал Песков, фрагмент лекции которого разместил один из слушателей в соцсети.