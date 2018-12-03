Минтрансу предложили ввести платную регистрацию в аэропортах

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минтранс планирует обсудить с профессиональным сообществом, в том числе с Общероссийским объединением пассажиров, инициативу авиакомпании "Победа" об отмене обязательного включения в авиабилет платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков сообщил в опубликованном в понедельник интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

"Победа" с осени уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. Авиакомпания сообщила, что вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на топливо.

"ЮТэйр" поддержала инициативу лоукостера. Как отметил президент компании Павел Пермяков, такая мера уже давно реализована за рубежом.

По его мнению, чтобы дополнительно снизить затраты для пассажира, было бы правильно обязать аэропорты не брать деньги с авиакомпании, если пассажир не прошел регистрацию на стойках. Сейчас аэропорты берут сборы даже за тех пассажиров, которые не пользуются услугами стойки регистрации.