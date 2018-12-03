Эксперты оценили новый состав СПЧ

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Новые члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) — харизматичные люди, которые добавят энергетики и публичности правозащитной организации, однако, не исключено, что в будущем могут возникнуть разногласия, которые затруднят работу это консультативного органа, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава СПЧ, председателем остался советник главы государства Михаил Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Среди новых членов СПЧ: режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, политолог Екатерина Шульман, журналист Екатерина Винокурова, член ОНК Москвы и журналист "Московского комсомольца" Ева Меркачева, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

Больше энергетики и публичности

По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, многие новые имена в СПЧ уже говорят сами за себя, поэтому как минимум будет больше инфоповодов и активных выступлений со стороны правозащитников.

"Думаю, что появление в составе СПЧ таких людей, как Екатерина Шульман, Александр Сокуров, Екатерина Винокурова говорит само за себя… Они точно внесут новую струю в деятельность Совета, а правозащитная деятельность в Совете с появлением новых людей получит второе дыхание", — сказал эксперт.

Политолог отметил, что ожидает от нового состава СПЧ больше энергетики, публичности, способности привлечь внимание к своей работе. Он напомнил, что у некоторых новых членов Совета в соцсетях более 65 тысяч подписчиков, что больше, чем аудитория некоторых печатных СМИ.

"Публичности и гласности будет больше, больше будет инфоповодов… Многие захотят сказать, что их участие в Совете — это не формальность, а не реальная полезная деятельность", — полагает Калачев.

Вместе с тем он отметил и важность того, что в СПЧ сохранилась преемственность, которая необходима для слаженности работы. "Из тех людей, которые в совете остаются — это люди с хорошей профессиональной репутацией, серьезные юристы, как например, Тамара Морщакова или Александр Брод", — добавил Калачев.

Харизматичные личности и возможные конфликты

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин был более сдержан в прогнозе будущей деятельности СПЧ, но отметил, что в новый состав вошли люди "неоднозначные, безусловно, харизматичные".

"Я затруднюсь спрогнозировать успех СПЧ нового состава, хотя он выглядит гораздо более впечатляющим, нежели предыдущий состав", — сказал политолог.

По его словам, в Совете имеется дисбаланс в сторону прогосударственно настроенных деятелей, поэтому в дальнейшем у правозащитников могут возникнуть разногласия, которые затруднят работу это консультативного органа.