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Общество

В Москве предложили ввести программу лояльности для "примерных" водителей

(обновлено: 19:27 03.12.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве. Архивное фотоАвтомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Программу лояльности для водителей, не нарушающих правила парковки, необходимо ввести в Москве, считает председатель комиссии по транспорту столичной Общественной палаты, руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Сотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Мне кажется, в Москве очень не хватает программы лояльности для водителей. Когда водители плохо себя ведут, мы их штрафуем, наказываем эвакуацией, и здесь инструмент понятен. Но есть люди, которые не нарушают правила, и получается, что ты можешь хоть десять лет вести себя хорошо, и никто тебе спасибо не скажет", — сказал он в ходе круглого стола в Общественной палате Москвы.

"Мне кажется, здесь можно давать какие-то бонусы, и если ты год парковался правильно, то, может быть, пару дней бесплатных в году тебе в качестве подарка дадут. Мне кажется, такая программа лояльности для города была бы крайне интересна", — добавил он.

Шумский также высказал предложения по возможности смягчения правил в плане случайных нарушений правил парковки. Он пояснил, что иногда водители получают штрафы по невнимательности или по незнанию, оплачивая парковку позже 15 минут, останавливаясь на местах разгрузки или неправильно вводя номер автомобиля и парковочной зоны.

"То есть изначально не было намерения нарушить правила, но формально нарушения есть и штраф выписан. Мне кажется, было бы хорошим решением дать возможность хотя бы до конца дня внести изменения в свою парковочную сессию для того, чтобы не выписывать штраф человеку, который изначально не хотел нарушать", — пояснил Шумский.

Комментируя предложение по введению возможности внесения изменений в парковочную сессию, руководитель ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк отметил, что предложения будут рассмотрены.

"Мы обязательно посмотрим, давайте еще дополнительно встретимся и обсудим с тем, чтобы город действительно стал ближе к каждому автовладельцу", — сказал он.

Автомобили, припаркованные в зоне действия знака Остановка запрещена в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ранее эксперты РЭУ имени Плеханова предложили властям Москвы разгрузить парковки в центре города путем увеличения стоимости на них до цен в подземных паркингах, то есть до 400-500 рублей. Как считают эксперты, изменение стоимости на парковку актуально из-за высокой загрузки улиц и дорог и постоянного роста числа автомобилей в столице, и увеличение тарифов и сокращение бесплатного периода позволит снизить загрузку городских парковок на 15-20% и освободить места для местных жителей.

Позже Гривняк заявил, что корректировка цен на парковку в центре города назрела и необходима, однако предложенная экспертами сумма повышения кажется завышенной и требует дополнительного обсуждения и анализа всех факторов.

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