В СР предложили повысить пособие по уходу за детьми с инвалидностью

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроекты по поддержке инвалидов, одним из которых предлагается повысить пособия по уходу за детьми с инвалидностью либо инвалидами детства I группы без оформления опеки, сообщает пресс-служба Миронова.

"Обе законодательные инициативы вносятся в Госдуму Сергеем Мироновым совместно с коллегами по фракции сегодня, в Международный день инвалидов. Первая инициатива подготовлена на основе многочисленных обращений граждан. Законопроектом предлагается повысить пособия для неработающих трудоспособных лиц, которые осуществляют уход за детьми с инвалидностью либо инвалидами детства первой группы без оформления опеки", — говорится в сообщении.

Сейчас соответствующие выплаты родителям и опекунам составляют 5,5 тысячи рублей, а "другим лицам", — 1,2 тысячи рублей. Как пояснил Миронов, законопроект устанавливает ежемесячные выплаты в размере 5,5 тысячи рублей для всех неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью до 18 лет или инвалидом с детства первой группы.

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию пособий по уровню инфляции. Механизм выплат введен в 2013 году, с тех пор их размер не менялся, указывают авторы законопроекта. Сообщается, что на реализацию предложения потребуется ежегодно около 8 миллиардов рублей.

"Мы убеждены, что государство не вправе экономить на поддержке людей с инвалидностью и их близких", — цитирует Миронова пресс-служба.

Другая инициатива "Справедливой России" вносится в Госдуму повторно. Согласно законопроекту, компенсации за технические средства реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью должны определяться на федеральном уровне с учетом полной стоимости ТСР.