В Саранске не знали о планах Депардье сменить прописку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек — РИА Новости. Администрации Саранска не было известно о намерении актера Жерара Депардье сменить прописку, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы города.

Ранее стало известно, что Депардье получил прописку в Новосибирске. Он воспользовался услугой многофункционального центра в рамках выездной регистрации. До этого момента Депардье, получивший гражданство России в январе 2013 года, был прописан в столице Мордовии – городе Саранске.

"Администрации Саранска не было известно о намерении актера сменить прописку. Но как неоднократно подчеркивал глава Саранска Петр Тултаев, Жерар Депардье — человек свободный и волен выбирать место жительства по своему усмотрению и желанию, он – человек мира", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы города, отметив, что визиты Депардье "способствовали повышению уровня привлекательности столицы региона".

Ранее глава Мордовии Владимир Волков в интервью РИА Новости рассказал, что Депардье был прописан в Саранске в квартире друга – уроженца Мордовии Николая Бородачева, который является первым заместителем председателя Союза кинематографистов России.