Тверская область первой в России отключила сигнал аналогового телевещания

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Аналоговое телевещание в понедельник было отключено в Тверской области, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на конференции для операторов связи, организованной компанией "Первый канал. Всемирная сеть".
"Сегодня, 3 декабря, в 9.30 по московскому времени было отключено аналоговое телевещание в Тверской области. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций Алексей Волин на открытии бизнес-конференции ПКВС для операторов кабельного и спутникового телевидения", — говорится в сообщении организаторов.
Тверская область стала первым в России регионом, где возможен приём только цифрового сигнала. Для местных жителей работает горячая линия и опубликованы инструкции по переходу на цифровое ТВ.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".