Тверская область первой в России отключила сигнал аналогового телевещания

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Аналоговое телевещание в понедельник было отключено в Тверской области, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на конференции для операторов связи, организованной компанией "Первый канал. Всемирная сеть".

"Сегодня, 3 декабря, в 9.30 по московскому времени было отключено аналоговое телевещание в Тверской области. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и телекоммуникаций Алексей Волин на открытии бизнес-конференции ПКВС для операторов кабельного и спутникового телевидения", — говорится в сообщении организаторов.

Тверская область стала первым в России регионом, где возможен приём только цифрового сигнала. Для местных жителей работает горячая линия и опубликованы инструкции по переходу на цифровое ТВ.

Переход каналов первого и второго мультиплекса на цифровое вещание завершится в России к лету 2019 года, а отключение аналогового вещания в регионах страны будет проходить в три этапа. Так, 11 февраля 2019 года сигнал отключат в семи регионах: Рязанской, Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чечне; 15 апреля 2019 года — в 20 регионах, в том числе в Москве, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине и Ставрополье, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком округе. На 3 июня 2019 запланировано отключение "аналога" во всех остальных регионах.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".