В Москве начались предновогодние рейды по выявлению контрафактного алкоголя

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Рейды по выявлению торговли контрафактным алкоголем и продажи спиртных напитков после 23.00 и до 8.00 мск начались в Москве на этой неделе в канун Нового года, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Начиная с этой недели, мы будем начинать проводить рейды по проверке продажи алкоголя не только контрафактного, но и во внеурочное время. Мы будем делать это системно и комплексно", — сказал Черников журналистам в понедельник.

Глава департамента подчеркнул, что цель проверочных мероприятий в том, чтобы людей в нетрезвом состоянии в местах праздничных гуляний было меньше.