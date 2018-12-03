"ЮТэйр" поддержала идею оплачивать на месте регистрацию в аэропорту

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "ЮТэйр" поддерживает отмену обязательного включения в авиабилеты платы за регистрацию пассажиров на рейс в аэропорту, заявил РИА Новости президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Гендиректор "Победы" Андрей Калмыков сообщил в опубликованном в понедельник интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

"Победа" с осени уже ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. Авиакомпания сообщила, что вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на топливо.

"ЮТэйр" поддерживает изменение законодательства, которое позволит брать плату за регистрацию в аэропорту (распечатку посадочного талона) и сохранить онлайн-регистрацию бесплатной и общедоступной. Это давно уже реализовано за рубежом", — сказал Пермяков.

По его мнению, чтобы дополнительно снизить затраты для пассажира, было бы правильно обязать аэропорты не брать деньги с авиакомпании, если пассажир не прошел регистрацию на стойках. Сейчас аэропорты берут сборы даже за тех пассажиров, которые не пользуются услугами стойки регистрации.