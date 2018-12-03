В Москве более 30 тысяч правоохранителей обеспечат безопасность в праздники

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Более 30 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность в местах праздничных мероприятий в Москве в новогодние праздники, сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Идет активная работа. Мы понимаем, что с 29 декабря по 2 января будут и перекрытия в городе. Весь центр станет праздничной зоной. Огромное количество мероприятий пройдет на городских площадках. И мы задействует более 30 тысяч человек в обеспечении безопасности мероприятий", — сказал Черников журналистам в понедельник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал представителей правопорядка обеспечить безопасность на должном уровне в период новогодних праздников и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество".

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве в шестой раз с 14 декабря по 14 января, в этом году его посвятят сказкам и персонажам из популярных книг. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.