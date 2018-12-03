Ил Тумэн предложил легализовать добычу мамонтовой кости в Якутии

ЯКУТСК, 3 дек — РИА Новости. Депутаты якутского парламента (Ил Тумэн) предложили легализовать традиционное занятие населения региона — добычу бивней мамонтов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аппарата Госсобрания Республики Саха (Якутия).

По словам собеседника агентства, члены парламента предложили передать субъектам РФ полномочия по предоставлению права пользования недрами для сбора палеонтологических материалов мамонтовой фауны. Законопроект был представлен на Совете по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, на экспертном совете Госдумы под руководством Елены Паниной, а также поддержан председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

"Отдельного федерального закона о регулировании использования ископаемых останков мамонтовой фауны сегодня нет, поэтому мы разрабатываем проект закона о внесении изменений в федеральный закон "О недрах", — сказал председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев на рабочем совещании.

Он добавил, что в дальнейшем якутский парламент рассмотрит возможность разработки регионального законопроекта, который будет регулировать коммерческий сбор и оборот мамонтовых бивней, а также установит налоговые платежи, которые будут поступать в местные бюджеты.

В свою очередь президент Академии наук Республики Саха (Якутия) Игорь Колодезников отметил, что, помимо легализации добычи ископаемой мамонтовой кости, необходимо обратить внимание на добычу и экспорт других палеонтологических объектов, представляющих научную и материальную ценность — ракушек, трилобитов и различных коллекционных минералов.

"Сложными являются вопросы экспертизы, поскольку сортность многих находок для экспорта за границу специально может занижаться. Принятие законопроекта поможет решить эти и ряд других вопросов", — сказал президент якутской Академии наук.

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