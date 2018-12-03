Ил Тумэн предложил легализовать добычу мамонтовой кости в Якутии

ЯКУТСК, 3 дек — РИА Новости. Депутаты якутского парламента (Ил Тумэн) предложили легализовать традиционное занятие населения региона — добычу бивней мамонтов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аппарата Госсобрания Республики Саха (Якутия).
"Отдельного федерального закона о регулировании использования ископаемых останков мамонтовой фауны сегодня нет, поэтому мы разрабатываем проект закона о внесении изменений в федеральный закон "О недрах", — сказал председатель постоянного комитета Ил Тумэна по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев на рабочем совещании.
Он добавил, что в дальнейшем якутский парламент рассмотрит возможность разработки регионального законопроекта, который будет регулировать коммерческий сбор и оборот мамонтовых бивней, а также установит налоговые платежи, которые будут поступать в местные бюджеты.
В свою очередь президент Академии наук Республики Саха (Якутия) Игорь Колодезников отметил, что, помимо легализации добычи ископаемой мамонтовой кости, необходимо обратить внимание на добычу и экспорт других палеонтологических объектов, представляющих научную и материальную ценность — ракушек, трилобитов и различных коллекционных минералов.
"Сложными являются вопросы экспертизы, поскольку сортность многих находок для экспорта за границу специально может занижаться. Принятие законопроекта поможет решить эти и ряд других вопросов", — сказал президент якутской Академии наук.