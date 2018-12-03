Мединский рассказал о работе с материалами о бое 28 панфиловцев

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Научная работа с рассекреченным архивным делом, подтверждающим факт того, что бой 28 панфиловцев действительно был, продолжается, сообщил в понедельник министр культуры РФ Владимир Мединский на пресс-брифинге в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

В 2015 году была опубликована справка-доклад главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева "О 28 панфиловцах", где сообщалось, что часть числящихся погибшими героев оказалась жива, а сам рассказ о подвиге появился в ноябре 1941 года с подачи одного из военных корреспондентов, чей материал назван в справке-докладе вымыслом. Директор Госархива России Сергей Мироненко в июне 2015 года на Всемирном конгрессе русской прессы в Москве назвал подвиг 28 панфиловцев мифом.

Мединский в авторской колонке в "Российской газете", опубликованной 2 декабря, сообщил, что РВИО последние два года вело поиски в архивах. Осенью 2018 года было рассекречено дело под грифом "Смерш" 1942-1944 годов, в котором обнаружены три новых свидетельства того, что бой 28 панфиловцев был, а также два новых описания боя.

"Материалы этого дела удивительно актуальны и достоверны, потому что другое расследование, которое шло спустя несколько лет после окончания войны, шло на значительном отдалении от тех событий… Материалы интересные. С ними продолжается научная работа", — сказал Мединский.

По словам министра, уже сейчас можно сделать вывод, что легенда, которая "в массовом сознании стала непреложным фактом и мощнейшей мотивацией для наших солдат и офицеров, еще более основана на реальной истории, чем мы думали ранее".