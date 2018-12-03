Госдума вернет в бюджет порядка полумиллиарда рублей, сэкономленных за год

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Госдума планирует вернуть в бюджет РФ порядка 500 миллионов рублей, сэкономленных за 2018 год, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Порядка полмиллиарда рублей экономии в целом по расходным полномочиям Думы и немногим более ста миллионов – по фонду оплаты труда депутатов", — сказал Володин журналистам в понедельник, уточнив, что общая сумма в полмиллиарда уже включает сэкономленные расходы по фонду оплаты труда депутатов.

Спикер Госдумы отметил, что цифры будут немного скорректированы, "но несильно", при этом Дума вернёт сэкономленные средства в бюджет.

Парламентарий также пояснил, что экономия расходов по фонду оплаты труда депутатов возникает за счёт того, что если депутат отсутствует на пленарном заседании, то он либо берет отпуск за свой счёт, либо оформляет больничный.