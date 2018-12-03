Матвиенко предложила создать должность для защиты прав изобретателей

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым обсудить вопрос о создании в России должности уполномоченного по защите прав изобретателей, который занимался бы, в том числе, защитой прав в области интеллектуальной собственности.

"Думаю, что нужно подумать об уполномоченном по защите прав изобретателей", — заявила спикер в ходе Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

Она отметила, что права изобретателей на созданную ими интеллектуальную собственность нуждаются в защите, это будет их стимулировать к новым изобретениям.

"Создание такой должности (уполномоченного) придаст сил изобретателям, которые будут знать, что их права защищены", — считает Матвиенко.