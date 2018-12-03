Путин утвердил новый состав СПЧ

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), соответствующий документ опубликован на сайте СПЧ.

"Утвердить прилагаемый состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека", — говорится в документе.

Согласно документу, председателем совета остается Михаил Федотов. Также в его состав вошла председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева, главный редактор газеты "Московский Комсомолец" Павел Гусев, кинорежиссер Александр Сокуров, председатель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.